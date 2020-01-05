محتجون نظموا مسيرة راجلة جابت شوارع طرابلس

أفادت معلومات صحافية بأن محتجين نظموا مسيرة راجلة انطلقت من ​ساحة النور​، وجابت شوارع المدينة مرورا ب​الضم والفرز​ وبوليفار فؤاد شهاب، مرددين هتافات مطلبية ومنددين بالسياسات المصرفية.



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