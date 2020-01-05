محتجون اقفلوا مسلك الرينغ من الأشرفية باتجاه الحمرا

اقدم عدد من ​المحتجين​ على اقفال مسلك ​جسر الرينغ​ من ​الأشرفية​ باتجاه ​شارع الحمرا​، كما انطلق عدد آخر من منطقة جسر الرينغ، للانضمام إلى المتجمعين في شارع ​البلدية​ أمام مدخل ​مجلس النواب​.

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