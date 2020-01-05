أفاد مراسل ​النشرة​ في ​بعلبك​ عن إقامة شبان من بلدتي ​سعدنايل​ و​تعلبايا​ مسيرة مشتركة على طول الطريق الرئيسية بين البلدتين، وهدفت المسيرة الى تمتين العلاقة بين اهالي البلدتين، والى دعم الحراك الثوري، والتنديد بمجريات تاليف ​الحكومة​ برئاسة الدكتور ​حسان دياب​ .

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كانت هذه تفاصيل خبر مراسل النشرة: مسيرة مشتركة بين سعدنايل وتعلبايا تضامنا مع الثوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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