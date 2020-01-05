النشرة: انفجار قنبلة بمخيم عين الحلوة بالقرب من منزل ناشط اسلامي

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، عن ​انفجار​ قنبلة في "حي حطين" داخل ​مخيم عين الحلوة​ بالقرب من منزل الناشط الاسلامي (ا. ز) ولم يفد عن وقوع ​اصابات​.

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