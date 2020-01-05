متظاهرون يتجمعون أمام أحد مداخل مجلس النواب

توجه عدد من ​المتظاهرين​ من الذين شاركوا في الوقفة أمام منزل رئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​ في منطقة تلة الخياط، إلى شارع البلدية في ​وسط بيروت​، حيث بدأوا بالتجمع أمام مدخل ​مجلس النواب​.

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