مراد: مطلبنا من زمن عبد الناصر أن تكون منطقتنا خالية من أي احتلال أو قواعد أجنبية

أكد وزير ​الدولة​ لشؤون التجارة الخارجية في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​حسن مراد​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان "مطلبنا من زمن عبد الناصر ان تكون منطقتنا العربية خالية من اي احتلال او قواعد أجنبية"، مضيفا:"ان تستطيع اليوم قوى ​المقاومة​ تحقيق هذا الأمر فهو إنجاز يحسب لها وليس عليها ويحرر أقطار وطننا العربي من سارقي ثرواتها. وتبقى ​القوة العربية المشتركة​ هي الحل لمواجهة جميع الاخطار على الأمة".

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