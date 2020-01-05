أكد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام والقائد السابق للحرس الثوري الإيراني ​محسن رضائي​ أنه "اذا ارادت واشنطن الرد على رد طهران المرتقب فسيكون ردنا المقابل تجاه ​اسرائيل​ و​تل ابيب​".

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كانت هذه تفاصيل خبر رضائي: اذا ارادت واشنطن الرد على رد طهران المرتقب فسيكون ردنا المقابل تجاه اسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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