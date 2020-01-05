أعلن نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، في حديث تلفزيوني، أن "عدة عمليات لم تعد تنفذ في المستشفيات"، مؤكداً أن "لا قدرة لنا على الدفع لمستوردي المعدات الطبية والدولة لم تدفع لنا عام 2019 ليرة واحدة".
وأشار هارون إلى أن المستشفيات لن تتمكن من الدفع للموظفين نهاية الشهر الحالي، كما أن لا قطع غيار للآلات الطبية.
كانت هذه تفاصيل خبر هارون: عدة عمليات لم تعد تنفذ ولن نتمكن من الدفع للموظفين نهاية الشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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