هارون: عدة عمليات لم تعد تنفذ ولن نتمكن من الدفع للموظفين نهاية الشهر

أعلن نقيب أصحاب ​المستشفيات الخاصة​ ​سليمان هارون​، في حديث تلفزيوني، أن "عدة عمليات لم تعد تنفذ في المستشفيات"، مؤكداً أن "لا قدرة لنا على الدفع لمستوردي المعدات الطبية والدولة لم تدفع لنا عام 2019 ليرة واحدة".

وأشار هارون إلى أن المستشفيات لن تتمكن من الدفع للموظفين نهاية الشهر الحالي، كما أن لا قطع غيار للآلات الطبية.