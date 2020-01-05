اشار عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​فيصل الصايغ​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى انه "من التطورات الأمنية والسياسية الأخيرة في ​العراق​ والمنطقة، بات واضحاً أن ​أميركا​ وحلفاءها ذاهبون إلى مرحلةٍ طويلة من "​الحرب الباردة​" ضد ​إيران​ ومعها محور ​المقاومة​، تذكّرنا بحقبة الصراع مع ​الاتحاد السوفياتي​ قبل سقوطه، وما تخللها من حروبٍ مخابراتية، أمنية، إعلامية، اقتصادية، ومن نزاعاتٍ عسكرية بالواسط"، مضيفا :"يبدو أن أصحاب القرار في ​لبنان​ قد اختاروا نموذج ​فيتنام​، بالرغم من واقعنا المر واقترابنا المتسارع من الانهيار، لذلك إنسوا "​هونغ كونغ​" و"​الطائف​" و"سيدر" وأخواتها واستعدوا للاسوأ".

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كانت هذه تفاصيل خبر الصايغ: يبدو أن أصحاب القرار في لبنان قد اختاروا نموذج فيتنام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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