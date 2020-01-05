خليل: نحن قاب قوسين او ادنى من اعلان الحكومة وما يعنينا هو مشروعها

أكد وزير المال في حكومة تصريف الاعمال ​علي حسن خليل​ أن "ال​لبنان​يين بحاجة دائما الى استحضار الشهداء من اجل اعادة تصويب البوصلة دائما بالاتجاه الصحيح"، مشيرا الى ان "الخطر الاسرائيلي كان وسيبقى يمثل الخطر الوجودي الذي يجب ان نبقى متنبهين ومستعدين لدرء مخاطره وعدوانيته عن لبنان والمنطقة".

وفي كلمة له خلال احتفال في بلدة ​البيسارية​ ، راى خليل أن "ما حصل في ​العراق​ يأتي في سياق خدمة هذا المشروع ويستهدف اولا تقوية المشروع الاسرائيلي في المنطقة وما استهداف مجاهدين ومقاومين من ​الجمهورية​ الاسلامية الايرانية والعراق الا في سياق هذا المشروع وخدمة اهدافه في المنطقة، وهو عدوان يجب ان يشكل حافزا امام العراقيين نحو تصليب وحدتهم اكثر من اي وقت مضى".

وراى خليل ان "​العدو الاسرائيلي​ يريد الاستفادة من اي نقطة ضعف للتعويض عن انكساراته في لبنان والمنطقة، ونحن نريد لوطننا لبنان مزيدا من المناعة والقوة ونريد لوطننا استعادة الثقة ب​الدولة​ ومؤسساتها وتفعيل ادوارها".

وفي الشأن الحكومي، دعا خليل الى الاسراع في تشكيل حكومة قوية قادرة على مجابهة التحديات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، مضيفا:"يمكن القول اننا احرزنا تقدما كبيرا ونحن قاب قوسين او ادنى من اعلان ​الحكومة​، ونحن لا يعنينا اسم وشكل الحكومة انما يعنينا مشروعها القادر على بناء الثقة مع الناس، نريد حكومة تترجم الاصلاح اصلاحا حقيقيا ولا تعتمد على الشعارات انما على الافعال".