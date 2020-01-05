إيران تستدعي القائم بالأعمال الألماني









اسماء السيد - طهران: استدعي القائم بالاعمال الألماني الأحد إلى وزارة الخارجية الإيرانية بعد ملاحظات "غير مقبولة" لـ"بعض المسؤولين الألمان" في شأن مقتل الجنرال قاسم سليماني الجمعة في غارة أميركية في العراق، وفق ما أورد بيان رسمي.

وقالت الخارجية إن طهران أعربت للدبلوماسي عن "احتجاجها الشديد".

والجمعة، أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية أولريكي ديمر أنّ الضربة الأميركية التي أسفرت عن مقتل سليماني جاءت "ردّاً على سلسلة استفزازات عسكرية تتحمّل إيران مسؤوليتها".