دهقان: رد إيران على مقتل سليماني سيكون عسكريًا









اسماء السيد - طهران: أكد مستشار المرشد الأعلى الإيراني أن رد إيران على إغتيال الجنرال قاسم سليماني بضربة جوية أميركية في العراق، "سيكون عسكريا"، وذلك في مقابلة مع شبكة سي إن إن الأميركية الأحد.

وقال اللواء حسين دهقان، المستشار العسكري للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي لشبكة سي إن إن "الرد سيكون بالتأكيد عسكريا وضد مواقع عسكرية".

من جهته، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي في مؤتمر صحفي في طهران "إن إيران لا تسعى إلى الحرب ولكنها مستعدة لمواجهة أي موقف".

وأضاف أن قادة إيران سيجهدون للرد على اغتيال سليماني "بطريقة تجعل العدو يندم على فعلته ولكن بشكل لا يجر الأمة الإيرانية، قدر الإمكان، إلى حرب".

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وصرح دهقان للشبكة الأميركية بحسب الترجمة الإنكليزية لما قاله "إن أميركا هي التي بدأت الحرب". وأضاف "بالتالي، عليهم أن يقبلوا بأن ردود الفعل ستتناسب وأفعالهم".

وتابع المستشار ووزير الدفاع السابق "الامر الوحيد الذي يمكن أن يضع حدا للانزلاق إلى الحرب هو أن يتلقى الأميركيون ضربة مساوية لتلك التي قاموا بها".

وتوعد خامنئي الجمعة "بانتقام قاس" لمقتل سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري.

وقتل سليماني والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس فجر الجمعة في قصف جوي أميركي استهدف موكبهما قرب مطار بغداد الدولي.