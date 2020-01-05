شكرا لقرائتكم خبر عن معارض تركى : منهج الإخوان وراء قرار أنقرة بالتدخل العكسرى في ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن نائب حزب الشعوب الديمقراطي التركي المعارض، موسى بير أوغلو، أكد أن إرسال الجنود الأتراك إلى ليبيا لا يعبر عن سياسة الدولة بل يعبر عن سياسة الإخوان المتمثلة في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان، موضحا أن أحد أسباب وجود كتلة حزب العدالة والتنمية على رأس الدولة هو تنظيم الإخوان، الذي تمكن من وضع استراتيجياته الأساسية خلال فترة رئاسة أحمد داوود أوغلو لمجلس الوزراء، رغم فشل نهج الإخوان في الدول العربية مثل مصر وسوريا والسودان والجزائر.

وأشار نائب حزب الشعوب الديمقراطي التركي المعارض، إلى أن المسألة الليبية الحالية ليست جديدة على تركيا، متابعا: لقد شاهدنا كيف نقلوا السلاح عن طريق الطائرات التركية إلى الصومال والسودان، لافتا إلى أن تركيا دائما ما كانت طرفا في الحرب الأهلية في ليبيا، إلا أنه أكد أن تركيا لا تملك فرصة للوجود الدائم في ليبيا بسبب سيطرة قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر على أكثر من 70% من أراضي البلاد .

ولفت نائب حزب الشعوب الديمقراطي التركي المعارض، إلى أن الاتفاقية الموقعة بين اسرائيل وقبرص واليونان ستكون عقبة كبيرة أمام تركيا لتصبح وحيدة بالفعل في منطقة شرق المتوسط، وأنها بذهابها إلى ليبيا ستكون وحيدة أكثر، بالإضافة إلى أن مغامرة تركيا في ليبيا سوف تُعمق من الأزمة في قبرص.

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وكان موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، نقل أن نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركى المعارض، سيد تورون، قال إنه لا يمكن للسلطة التركية الحاكمة أن تخدع الشعب أكثر من ذلك، عبر مشروع قناة إسطنبول، واصفًا إياه بكارثة، ولن يصرف انتباه الناس عن السيارات المحلية الخيالية، حيث تأتى تصريحات القيادى التركى المعارض وسط رفض عارم من الشعب التركى لمشروع قناة إسطنبول الذى يصر الرئيس التركى رجب طيب أردوغان على تدشينه.