شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بجدول زمنى للانتهاء من توصيل الصرف الصحى لـ8 قرى بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب الدكتور سمير رشاد أبو طالب، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز سمالوط بمحافظة المنيا، وعضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان، باقتراح برغبة بشأن سرعة الانتهاء من توصيل الصرف الصحى لعدد 8 قرى بمركز سمالوط بالمنيا، مؤكدا أن المواطنين فى هذه القرى يعانون أشد المعاناة بسبب تأخر توصيل الصرف الصحى بقراهم، وعدم استكمال تنفيذ مشروعات توصيل الصرف، مطالبا الحكومة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من هذه المشروعات لتخفيف معاناة المواطنين.

وأشار النائب سمير رشاد أبو طالب، نائب دائرة مركز سمالوط بالمنيا، إلى ضرورة أن يتم توفير الاعتمادات المالية ووضع جدول زمنى للانتهاء من تنفيذ مشروعات الصرف الصحى، كما طالب بإدراج القرى التى لم يتم توصيل الصرف الصحى لها فى الخطة القادمة.

وقال "أبو طالب"، لـ"الخليج 365"، إن مجلس النواب أحال الاقتراح برغبة المقدم منه بشأن سرعة الانتهاء من توصيل الصرف الصحى لعدد 8 قرى بمركز سمالوط بالمنيا، إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، والتى ستناقشه فى اجتماعها يوم الثلاثاء بالأسبوع القادم، بحضور ممثلين عن وزارة الإسكان وهيئة الصرف الصحى ومسئولى محافظة المنيا.

جدير بالذكر أن لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، رئيس اللجنة، ستعقد اجتماعين يوم الأحد القادم، لمناقشة 30 اقتراحا برغبة مقدمة من النواب، متعلقة بمشكلات واحتياجات مراكز الشباب، وكذلك نقص الخدمات والأجهزة الطبية فى بعض المستشفيات ومشكلات قطاع الدواء والصحة النفسية، فى عدد من المحافظات، والمطالبة بتوفير الاعتمادات المالية لذلك، وذلك بحضور ممثلى الحكومة، من مسئولى 11 محافظة منها محافظات (أسيوط، الجيزة، الفيوم، الدقهلية، المنوفية، دمياط، الشرقية، كفر الشيخ، القليوبية، البحيرة، قنا)، بالإضافة لدعوة عدد من الوزراء أو من ينوب عنهم، وووجهت لجنة الاقتراحات والشكاوى دعوة إلى وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ولوزراء التموين وقطاع الأعمال والصناعة، لمعرفة سبب التقاعس فى إنهاء إجراءات بناء مصنع للورق فى مدينة نجع حمادى بمحافظة قنا من مصاص القصب، رغم توافر البيئة المناسبة لذلك.

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