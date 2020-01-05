محمد اسماعيل - القاهرة - باريس - (د ب أ)
ذكرت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الأحد، أن الشرطة أصابت رجلا بعد أن أطلقت عليه النار، حيث قال شهود عيان إن الرجل كان يشهر سكينًا وقال "الله أكبر".
ولم ترد أنباء عن إصابة أشخاص آخرين في ذلك الحادث الذي وقع في مدينة ميتز.
وجاء الحادث بعد يومين من قيام شاب بقتل شخص وجرح اثنين آخرين في حادث طعن عشوائي بسكين في إحدى ضواحي باريس. وأردته الشرطة قتيلا بعد ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الفرنسية تطلق النار على رجل يشهر سكينًا شرقي البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.