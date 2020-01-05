أبو الغيط يعرب عن قلقه من التطورات الأخيرة بالعراق

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن قلقه المتزايد إزاء التطورات المتلاحقة في العراق منذ الثاني من يناير، على خلفية مقتل قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، في غارة أمريكية فجر الجمعة، في بغداد.

ونقل مصدر بالأمانة العامة بالجامعة العربية، بحسب بيان، اليوم الأحد، عن أبو الغيط تأكيده أن المنطقة "أحوج ماتكون الآن إلى التهدئة وليس التصعيد، وإخماد الصراعات وليس اشعالها واستدامتها".

واعتبر أبو الغيط، أن الأحداث الأخيرة تكشف حجم التدخلات الأجنبية في الشأن العربي، وكلفتها الباهظة سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا، مشيراً إلى تطلعه لاستعادة كل المجتمعات العربية القدرة على استبعاد عناصر التأثير السلبية من تلك التدخلات والحفاظ علي سيادتها واستقرارها.

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وطالب البرلمان العراقي في جلسة عقدها اليوم الأحد، بموافقة أغلبية الحضور، بإلزام الحكومة إنهاء تواجد أي قوات أجنبية في الأراضي ومنعها من استخدام الأجواء العراقية لأي سبب.

وعقد البرلمان جلسته برئاسة محمد الحلبوسي وبحضور 168 نائبًا ورئيس الحكومة عادل عبد المهدي.

وتأتي التطورات الأخيرة، على خلفية إعلان الولايات المتحدة استهداف قاسم سليماني بغارة جوية في بغداد، فجر الجمعة.