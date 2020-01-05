غدًا.. الأعلى للإعلام يبحث تغطية الأحداث الجارية في المنطقة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

يناقش المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في اجتماع غدًا الاثنين، برئاسة مكرم محمد أحمد، تقريرًا عن الأداء الإعلامي، بشأن الأحداث الجارية، والوضع في ليبيا ومنطقة الشرق الأوسط، والتناول الإعلامي طبقًا للأكواد والمعايير الصادرة عن المجلس.

وصرح مكرم محمد أحمد، بضرورة الالتزام بالمعايير المهنية في التناول الإعلامي، وأعرب عن ثقته في أن يكون التناول داعمًا للموقف الوطني، ومعبرًا عن التحديات الكبيرة التي تحيط بالبلاد، في الثانية عشرة ظهر الاثنين.

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وأكد "مكرم" ضرورة استخدام الدقة، عند الحصول على معلومات من وسائل التواصل الاجتماعي، والتحقق من صحتها قبل إعادة بثها أو نشرها؛ تجنبًا للوقوع في خطأ تزييف الحقائق.

وناشد "مكرم" وسائل الإعلام والصحف، الالتزام بالضوابط والأكواد والمعايير في تغطية هذه الأحداث، والالتزام بالقواعد المهنية والأخلاقية، وتحري الدقة، ونسب الأخبار إلى مصادر واضحة قدر المستطاع، والتأكد من كل ما يُنشر أو يُبث من صور وفيديوهات، وأن يكون التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي بحذر شديد، بعد التدقيق خاصة في وجود من يستخدم هذه المواقع بشكل خاطئ، في نشر الأكاذيب وتزييف الحقائق.

وشدد "مكرم" على ضرورة دعم الإعلام التقليدي، لمواجهة وسائل التواصل الاجتماعي بالمعلومات الصحيحة من المصادر الموثقة، وفي الوقت المناسب.​