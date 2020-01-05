البابا تواضروس يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات للتهنئة بعيد الميلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والوفد المرافق له من قيادات الهيئة، حيث قدموا التهنئة للبابا وجموع الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، صباح اليوم الأحد، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، متمنين له موفور الصحة وأن يقدره الله علي المسئولية التي يتحملها.

شكر البابا الحضور وتمنى لهم كل التوفيق في العام الجديد، وأن يبارك الله عملهم ويديم المحبة والسلام في وطننا الحبيب.

حضر اللقاء من أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية، المستشار أحمد عبود والمستشار فارس فام والمستشار ياسر السيد والمستشار هاني محمد علي والمستشار عبدالسلام محمود والمستشار محمد أبو ضيف، ومن الجهاز التنفيذي للهيئة المستشار أسامة غازي، واللواء رفعت قمصان، والدكتور عاطف عبدالحميد والمستشارة علا راضي.