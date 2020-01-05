رويترز: إيران تستدعي دبلوماسيًا ألمانيًا بسبب تعليقات "هدامة" عن سليماني

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
أفادت وكالة رويترز، بأن إيران استدعت القائم بالأعمال الألماني في طهران اليوم الأحد، للاحتجاج على تعليقات "هدامة" لبعض المسؤولين الألمان تؤيد مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، في ضربة جوية أمريكية فجر الجمعة، في بغداد.
ونقلت وكالة رويترز عن التلفزيون الإيراني "تنتقد إيران بشدة التصريحات عديمة القيمة والهدامة لبعض المسؤولين الألمان".
وقالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية يوم الجمعة إن الضربة الجوية الأمريكية التي قتلت سليماني كانت ردا على الاستفزازات العسكرية الإيرانية.
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