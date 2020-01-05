حكومة الوفاق الليبيّة تكشف تفاصيل القصف الذي أدّى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في كليّةٍ عسكريّة بطرابلس

أعلنت حكومة الوفاق الليبية، مساء السبت، عن مقتل 28 شخصا وإصابة 18 آخرين، جراء قصف لطيران أجنبي إستهدف الكلية العسكرية في العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت عملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق في بيان نُشر عبر موقع "تويتر"، "إستشهاد وإصابة العشرات من طلبة الكلية العسكرية بطرابلس نتيجة غارة لطيران أجنبي داعم لحفتر (القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر)، مؤكدة على أن "الحصيلة الأولية للقصف الجوي وصلت إلى 28 شهيدا وجرح 18 آخرين من طلبة الكلية العسكرية".

من جانبه، أكد أمين هاشم، المتحدث بإسم وزارة الصحة الليبية أن القذائف إستهدفت مجموعة من الطلبة المستجدين في الكلية العسكرية.

وأضاف هاشم أن عدد القتلى وصل 28 قتيلا وعشرات الجرحى، مشيرا إلى أن "العديد من الحالات الحرجة لم يتم التعرف على مدى إستقرار حالتهم".

وذكر فرع ​الهلال الأحمر في طرابلس، أنه تم نقل 12 جريحا من طلبة الكلية العسكرية وأن الإحصائيات للقتلى والجرحى مازالت غير معروفة، حسب موقع "عين ليبيا".

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وقال الناطق بإسم جهاز الإسعاف والطوارئ، في تصريحات إلى بوابة "الوسط" الليبية، إن الجهاز سجل سقوط 12 جريحا حتى الآن نتيجة سقوط قذائف على منطقة الهضبة في طرابلس، لكنه أكد أنه "لا يمكن حصر عدد القتلى بسبب تناثر الأشلاء".

وكان المشير خليفة حفتر قد أعلن في 12 ديسمبر 2019، بدء المعركة الحاسمة والتقدم نحو طرابلس، حيث دعا الوحدات المتقدمة إلى الالتزام بقواعد الاشتباك معلنا "المعركة الحاسمة والتقدم نحو قلب العاصمة" لكنه لم يتمكن من دخولها حتى الآن.

وتشهد ليبيا منذ عام 2011 مواجهات عنيفة منذ الرابع من أفريل الماضي عندما شنت قوات حفتر عملية للقضاء على ما وصف بـ"الإرهاب" في العاصمة طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة، لكنّ لم تترجم بإحراز تقدم كبير على الأرض.