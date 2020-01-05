لقي 6 أشخاص حتفهم في إيطاليا الأحد، إثر حادث دهس سيارة مجموعة سياحية بمقاطعة "ألتو أديجي" شمال البلاد.
وقال متحدث بإسم الشرطة في مدينة بولسانو إن المسؤولين يعتقدون أن ضحايا الحادث قادمون من ألمانيا، موضحا أنه وقع قرب منطقة برونيك
وتجري الشرطة تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث. ولم تحدد هويات الضحايا بعد أو تعلن رسميا أي معلومات بشأن البلد الذي قدموا منه.
ورفضت الجهات الدبلوماسية الألمانية في برلين التعليق، بينما ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن السيارة صدمت مجموعة من 17 شخصا، وأن 6 منهم لقوا حتفهم على الفور، إلى جانب وجود عدد من المصابين، جراح بعضهم خطيرة.
ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي في وقت لاحق الأحد.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 6 أشخاصٍ في حادث دهس بشمال إيطاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.