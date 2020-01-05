مقتل 6 أشخاصٍ في حادث دهس بشمال إيطاليا

لقي 6 أشخاص حتفهم في إيطاليا الأحد، إثر حادث دهس سيارة مجموعة سياحية بمقاطعة "ألتو أديجي" شمال البلاد.

وقال متحدث بإسم الشرطة في مدينة بولسانو إن المسؤولين يعتقدون أن ضحايا الحادث قادمون من ألمانيا، موضحا أنه وقع قرب منطقة برونيك

وتجري الشرطة تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث. ولم تحدد هويات الضحايا بعد أو تعلن رسميا أي معلومات بشأن البلد الذي قدموا منه.

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ورفضت الجهات الدبلوماسية الألمانية في برلين التعليق، بينما ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن السيارة صدمت مجموعة من 17 شخصا، وأن 6 منهم لقوا حتفهم على الفور، إلى جانب وجود عدد من المصابين، جراح بعضهم خطيرة.

ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي في وقت لاحق الأحد.