وزير لبناني: اقتربنا من إعلان الحكومة الجديدة

قال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، إن الإعلان عن إنجاز تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور حسان دياب رئيس الوزراء المكلف، أصبح وشيكا وقاب قوسين أو أدنى، مشيرا إلى أهمية أن تتمتع الحكومة المنتظرة بالقدرة على الإنجاز وتكتسب ثقةالشعب اللبناني.
المصاعب المالية والاقتصادية الراهنة التي يشهدها لبنان ومجابهة التحديات السياسية المتعددة.
وأكد الوزير خليل، والذي يعد أيضا المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري في كلمة خلال احتفالية أقامتها اليوم حركة أمل أهمية أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على معالجة
وشدد على ضرورة أن تشرع الحكومة الجديدة فور تشكيلها ونيل الثقة، في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الحقيقية، وأن تعمل على تحقيق آمال وتطلعات المواطنين اللبنانيين عبر تطبيق القانون بصرامة وإعادة الاعتبار لدولة المؤسسات وإعمال مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع اللبنانيين.
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