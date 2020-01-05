قوات الجيش اليمني تحبط تسللًا حوثيًا جنوب الحديدة

أحبطت قوات الجيش اليمني، اليوم الأحد، محاولة تسلل لمليشيا الحوثي، جنوب محافظة الحديدة غربي البلاد.



وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني سبتمبر نت، أن قوات الجيش رصدت

مجموعة من عناصر المليشيا الحوثية، كانت تحاول التسلل باتجاه مواقع شرقي مديرية الدريهمي، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها، فيما لاذ البقية منهم من بالفرار.



وتواصل مليشيا الحوثي المتمردة، استهداف مواقع الجيش، في محافظة الحديدة، في الوقت الذي تتمسك به قوات الجيش بالهدنة الأممية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.