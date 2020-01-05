التحالف الدولي لمحاربة داعش يعلن وقف عملياته ضد المتشددين

أعلن التحالف الدولى لمحاربة داعش والذى تقوده الولايات المتحدة الأمريكية في العراق وسوريا وقف عملياته ضد المتشددين، وفقاً لسبوتنك.

وأكد التحالف "وقف العمليات ضد الإرهابيين في الوقت الحالي والتركيز على حماية قوات وقواعد التحالف وسط تزايد حدة التوتر مع إيران، حسب وكالة "رويترز".

وشدد متحدث على أن "التحالف يمكن مع ذلك أن ينفذ بعض العمليات ويعمل دفاعا عن النفس ضد الإرهابيين".

وقال التحالف الدولي ضد "داعش" في وقت

Advertisements

مبكر من صباح اليوم الأحد إن هجومين وقعا قرب قاعدتين عراقيتين تستضيفان قوات للتحالف، مشيرا إلى أنهما لم يسفرا عن أي إصابات في صفوفه.

وجاء في البيان:"يؤكد التحالف وقوع هجومين بالقرب من القواعد العراقية التي تتمركز فيها قواته، في الساعة 19.46 بتوقيت بغداد (نفس التوقيت في موسكو)، تعرضت المنطقة الدولية للقصف غير المباشر، والتي

لم تصب منشآت التحالف ومن المحتمل أن تلحق الضرر بالمدنيين العراقيين".

وأشار البيان، إلى أنه: "في الساعة 19.50 انفجرت صواريخ قرب قاعدة "بلد" الجوية. ولم يصب أي من جنود التحالف في الـ4 من يناير. وقوات الأمن العراقية تحقق في تلك الحوادث".

وفي الوقت نفسه، نفى التحالف ما ورد عن هجمات طالت مركز العمليات بالقرب من الموصل.

وقال الكولونيل مايلز كاغينز في بيان "وقع هجومان بالصواريخ قرب قاعدتين عراقيتين تستضيفان قوات للتحالف في بغداد وبلد مساء الرابع من يناير ليصل إجمالي الهجمات خلال الشهرين الماضيين إلى 13".