رئيس الوزراء الإسباني يفشل في الحصول على موافقة البرلمان لتشكيل الحكومة

فشل رئيس الوزراء الإسباني المؤقت بيدرو سانشيز في الحصول على دعم البرلمان للموافقة على توليه رئاسة الحكومة لفترة جديدة وذلك في تصويت أول أجراه البرلمان، اليوم الأحد، لكنه يحتفظ بفرص أكبر في الفوز بتشكيل الحكومة في تصويت ثانٍ الثلاثاء المقبل.

وحصل الزعيم الاشتركي على 166 صوتًا مؤيدًا لتكليفه بتشكيل الحكومة مقابل 165 صوتًا معارضًا فيما امتنع 18 عضوًا عن التصويت ولم يحضر عضو آخر، حسب

ما أفادت النسخة الأوروبية من مجلة بوليتيكو عبر موقعها الإلكتروني.واحتاج سانشيز في تصويت اليوم من أجل الفوز بتشكيل الحكومة إلى الحصول على أغلبية مطلقة أي ما يعادل 176 صوتًا على الأقل من أصل 350 هو إجمالي أعضاء مجلس النواب الإسباني.ويتولى سانشيز رئاسة الحكومة بالإنابة في إسبانيا منذ انتخابات غير حاسمة جرت في أبريل الماضي تبعتها انتخابات مؤقتة في نوفمبر، ووفقا لـ(بوليتيكو) فمن المتوقع أن يفوز بالتصويت الثاني الذي يجري البرلمان الثلاثاء المقبل والذي يحتاج فيه السياسي الاشتراكي إلى الحصول على أغلبية بسيطة أي عدد أصوات مؤيدة أكبر من المعارضة دون التقيد بحدّ معين لا سيما بعد موافقة حزب اليسار الجمهوري الكتالوني المطالب بالانفصال على الامتناع عن التصويت وهو ما من شأنه تمكين سانشيز من تأمين تأييد كاف في البرلمان لتشكيل حكومة تحالف مع حزب (بوديموس) اليساري، لتكون الحكومة الائتلافية الأولى في تاريخ إسبانيا الحديث.