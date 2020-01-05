البحرين تدين إرسال قوات تركية إلى ليبيا

دانت مملكة البحرين، اليوم الأحد، تفويض البرلمان التركي للحكومة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

وأكدت وزارة خارجية مملكة البحرين، في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية، أن هذا القرار يعد تدخلا مرفوضا في الشأن الداخلي لليبيا وانتهاكا لقرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومخالفة للموقف العربي الذي تبناه مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 31 ديسمبر 2019م، ويعرقل الجهود الهادفة لإعادة السلام والاستقرار في جميع أنحاء ليبيا.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته في مواجهة هذا التطور الذي يحمل تهديدا للأمن القومي العربي والمنطقة بأسرها، مؤكدة ضرورة دعم كافة المساعي الرامية للقضاء على الإرهاب وردع كافة التنظيمات الإرهابية في ليبيا ودعم الجهود الدولية الساعية لتسوية شاملة واستعادة الدولة الوطنية ومؤسساتها القادرة على القيام بدورها في تحقيق التنمية والرخاء للشعب الليبي.

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