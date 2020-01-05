حركة "الشباب" الصومالية تهاجم قاعدة عسكرية في كينيا

أعلن مسؤول محلي كيني أن مسلحين من حركة الشباب الصومالية الإرهابية شنّت، اليوم الأحد، هجوماً على قاعدة عسكرية لقوات أميركية وكينية في "لامو" بشمال كينيا.

وقال المسؤول إيرونغو ماشاريا "حدث هجوم لكن تم صده"، وتبنت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، الهجوم.

وأضاف ماشاريا أن الهجوم وقع قبل فجر الأحد، على قاعدة تعرف باسم "كامب سيمبا"، مشيراً إلى أن "عملية أمنية تجري حالياً" بدون أن يوضح ما إذا كان الهجوم أسفر عن سقوط ضحايا.

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وأعلنت حركة "الشباب" المتشددة مسؤوليتها عن الهجوم.

وشنّ مقاتلو "الشباب" هجمات واسعة عديدة داخل كينيا.