ترامب يحذر إيران من استهداف أميركا ويتوعد بالرد

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بأن تضرب الولايات المتحدة إيران بشكل أقوى من أي ضربة واجهتها من قبل، إذا ردت طهران على اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.
وكتب ترامب في تغريدة "إذا قاموا بهجوم آخر وأنصحهم بشدة بألا يفعلوا ذلك، فسنضربهم بشكل أقوى مما ضربوا يوماً من قبل"، وأضاف في تغريدة أخرى أن الولايات المتحدة ستستخدم معداتها العسكرية "الجديدة الجميلة بلا تردد"، إذا رد الإيرانيون.
وكان الرئيس الأميركي حذر السبت من أنّ الولايات المتّحدة حدّدت 52 موقعاً في إيران ستضربها "بسرعة كبيرة وبقوّة كبيرة" إذا هاجمت إيران أهدافاً أو أفراداً أميركيّين.
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ودافع ترامب في تغريدة عن الضربة التي قُتل قاسم سليماني الجمعة في بغداد.
وأوضح أن الرقم 52 يُمثّل عدد الأميركيين الذين احتُجزوا رهائن في السفارة الأميركية في طهران على مدى أكثر من سنة أواخر العام 1979.
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