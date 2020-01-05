أحمد أبو الغيط: المنطقة العربية تحتاج الآن إلى التهدئة وليس التصعيد

أوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مساء اليوم الأحد، أن "المنطقة العربية تحتاج الآن إلي التهدئة وليس التصعيد، وإخماد الصراعات وليس إشعالها واستدامتها".

وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن الأمين العام لجامعة الدول العربية يستشعر قلقاً متزايدا، تجاه التطورات المتلاحقة في العراق منذ الثالث من يناير الجاري.

وأضاف المصدر المسؤول: أن "أحمد أبو الغيط يعتبر أن أحداث الأيام الأخيرة تكشف مجدداً حجم التدخلات الأجنبية في الشأن العربي وكلفتها الباهظة سياسياً وأمنياً واقتصادياً".

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كما لفت المصدر، إلي تطلع أبو الغيط لاستعادة كل المجتمعات العربية القدرة علي استبعاد عناصر التأثير السلبية من تلك التدخلات والحفاظ علي سيادتها واستقرارها.

وكان قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، قتلا في قصف جوي أمريكي قرب مطار بغداد الدولي، فجر يوم الجمعة الموافق 3 يناير.