كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن.. القوات تحبط محاولة تقدم لـ"الحوثيين" في محافظة الضالع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشبت مواجهات جديدة، اليوم الأحد، بين القوات اليمنية المشتركة الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، وجماعة "الحوثيين" الإرهابية الإنقلابية، في محافظة الضالع وسط اليمن.

وقال المركز الإعلامي لمحور الضالع القتالي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن "الحوثيين حاولوا بتغطية نارية مكثفة بقذائف الهاون والأسلحة المتوسطة، التسلل باتجاه موقع الحَرَّة جنوبي بلدة حبيل يحيى، وموقع القُفَة في جبهة الشَّامِريَّة بَتَار شمال شرقي مديرية الحُشاء غرب الضالع".

وأكد على "صد محاولة الحوثيين التي نفذوها بعد وصول تعزيزات لهم، وتكبيدهم خسائر كبيرة"، لافتاً إلى "إعطاب آليتين للحوثيين تحملان أسلحة دوشكا وعناصر مسلحة في حبيل عُبيد باستهداف مباشر".

وكانت القوات الحكومية، قد أعلنت يوم الاثنين الماضي، مقتل وإصابة 6 من الحوثيين في هجوم شنته على مواقع للجماعة في منطقة سيلة رهادة شرق مديرية الحشاء غرب الضالع، وذلك عقب أيام من سيطرتها على منطقة حبيل يحيى في جبهة بَتَار، خلال هجوم واسع أوقع 14 قتيلاً وعدداً من الجرحى في صفوف الحوثيين.