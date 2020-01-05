كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبيو: واشنطن ستلتزم بالقوانين إذا تم توجيه ضربات على أهداف إيرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مساء اليوم الأحد، على أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تلتزم بالقوانين إذا تم توجيه ضربات على أهداف إيرانية.

وعلق وزير الخارجية الأمريكي، في مقابلة مع سبكة "إي بي سي" على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول استعداده لضرب 52 هدفاً إيرانياً، بما في ذلك الأهداف المهمة والثقافية "سنتصرف وفقًا للقانون، لقد فعلنا هذا دائمًا وسنفعله".

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وكان الرئيس دونالد ترامب، قد كتب في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، في وقت سابق من اليوم: "فليكن هذا بمثابة تحذير بأنه إذا قامت إيران باستهداف الأمريكيين أو الممتلكات الأمريكية، فسنستهدف 52 موقعاً في إيران (بعدد الرهائن الأمريكيين الـ 52 الذين احتجزتهم إيران قبل عدة سنوات)، بعضها مستواها رفيع وهام بالنسبة إلى إيران والثقافة الإيرانية، وهذه الأهداف، مثل إيران نفسها، ستخضع لضربة سريعة وقوية. لم تعد الولايات المتحدة تريد أي تهديدات".

وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، بعد إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، فجر يوم الجمعة الماضي، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بالإضافة إلى نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقيأبو مهدي المهندس، وقادة آخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم الولايات المتحدة الأمركية سليماني، الذي كانت تضعه على قائمة الإرهاب لديها، بالمسؤولية عن العديد من الهجمات التي أوقعت قتلى أمريكيين والتجهيز لمزيد من تلك الهجمات.