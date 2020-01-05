كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المسماري" ينفي مسؤولية القيادة عن القصف الذي طال الكلية العسكرية بطرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم الأحد، عن نفيه بشكل قاطع مسؤولية القيادة العامة عن القصف الذي طال الكلية العسكرية بالعاصمة الليبية طرابلس، لافتاً إلى أن كل التفاصيل تؤكد على أن هناك "عملاً إرهابياً" ضد هؤلاء الطلبة.

وأضاف اللواء أحمد المسماري، في بث عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه سيتم التحقيق في هذه الحادثة، وعلى الأمم المتحدة إرسال لجان للتحقيق، مؤكداً على أن عملية قصف الكلية العسكرية بطرابلس قد تكون ناجمة عن قذيفة هاون وليس قصفاً جوياً.

وكانت حكومة "الوفاق" الليبية، اتهمت الجيش الليبي بقتل 28 من طلاب الكلية العسكرية في طرابلس، وإصابة العشرات جراء قصف جوي تعرضت له الكلية في وقت متأخر أمس السبت.

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