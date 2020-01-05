كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المسماري" ينفي مسؤولية القيادة عن القصف الذي طال الكلية العسكرية بطرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعرب المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم الأحد، عن نفيه بشكل قاطع مسؤولية القيادة العامة عن القصف الذي طال الكلية العسكرية بالعاصمة الليبية طرابلس، لافتاً إلى أن كل التفاصيل تؤكد على أن هناك "عملاً إرهابياً" ضد هؤلاء الطلبة.
وأضاف اللواء أحمد المسماري، في بث عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه سيتم التحقيق في هذه الحادثة، وعلى الأمم المتحدة إرسال لجان للتحقيق، مؤكداً على أن عملية قصف الكلية العسكرية بطرابلس قد تكون ناجمة عن قذيفة هاون وليس قصفاً جوياً.
وكانت حكومة "الوفاق" الليبية، اتهمت الجيش الليبي بقتل 28 من طلاب الكلية العسكرية في طرابلس، وإصابة العشرات جراء قصف جوي تعرضت له الكلية في وقت متأخر أمس السبت.
وكان قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، قد أعلن بدء تحرير طرابلس، خلال مؤتمر صحفي له مساء الخميس الموافق 12 ديسمبر، أنه سيتم استعادة ليبيا من براثن الإرهاب والخونة بفضل الجيش الوطني الليبي.
ودعا حفتر قوات الجيش الوطني اليبي للتقدم نحو طرابلس، ومراعاة حرمة المدنيين، مؤكدا أن الجيش اللليبي منتصر لا محالة، داعيا الميليشيات لإلقاء السلاح.
وكان الجيش الليبي، الذي يخوض منذ أكثر من 3 أشهر عمليات عسكرية لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية، قد أطلق يوم الاثنين الماضي، "المرحلة الحاسمة والأخيرة" من هذه المعارك، بعد أسبوعين من الحشد العسكري، لهذه المواجهة المفصلية.