الرجاء يكشف طبيعة إصابة رحيمي ومدى جاهزيته لمباراة شبيبة القبائل

أكد فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، أن لاعبه سفيان رحيمي يعاني من التواء بسيط في الكاحل، تعرض له في لقاء الفريق الأخضر أمس السبت، ضد مضيفه مولودية الجزائر برسم ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وقال الفريق البيضاوي في بيان مقتضب اليوم الأحد، إن رحيمي سيتمكن من استئناف تداريبه مع المجموعة الرجاوية غدا الاثنين، على أن يكون متاحا للمشاركة في مواجهة شبيبة القبائل الجزائري.

وأصيب المهاجم الرجاوي في مباراة الأمس، ما دفع بمدرب الفريق جمال السلامي إلى تغييره قبل 15 دقيقة على نهاية زمن اللقاء الأصلي، الذي احتضنه ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وكان الرجاء حسم المواجهة لصالحه بهدفين مقابل هدف واحد، علما أنه كان متأخرا بهدف نظيف في الجولة الأولى وقعه سامي فريوي، قبل أن يعدل متولي الكفة لفريقه عند الدقيقة 58 من ركلة جزاء، ثم أحرز بين مالانغو هدف الفوز في الدقيقة 82.

يذكر أن الفريق الأخضر سيواجه الجمعة القادم، شبيبة القبائل برسم رابع جولات المجموعة الرابعة لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.