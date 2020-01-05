في انتظار الفحوصات.. إصابة رحيمي “تخيف” السلامي قبل مواجهة شبيبة القبائل

ينتظر جمال السلامي، مدرب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، بترقب كبير، نتائج الفحوصات التي سيخضع لها مهاجم الفريق المتألق، سفيان رحيمي، بعد أن تعرض لإصابة في المباراة التي جمعت الفريق بمولودية الجزائر، أمس السبت، في إطار ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية البطلة.

ويخشى السلامي، أن ينضاف رحيمي إلى قائمة اللاعبين الذين تعرضوا للإصابة ولائحة الغيابات عن لقاء شبيبة القبائل القادم، في عصبة الأبطال الإفريقية، خاصة أمام النقص الحاد في توليفة النادي، وافتقاده لبديل محتمل لرحيمي.

ومن المنتظر أن يعلن النادي، في الساعات القليلة المقبلة، عن تفاصيل هذه الإصابة، وما إن كان سيكون حاضرا في اللقاء القادم أم لا.

وفي حال ما تبين عجز رحيمي عن المشاركة في هذه المباراة، فستكون بمثالة “ضربة موجعة” للممثل الكرة للمغربية في هذه المنافسة القارية، خاصة في ظل غياب اللاعب حميد أحداد، لثلاثة أسابيع عن الميادين لسبب نفسه.

وكان رحيمي قد تعرض لإصابة في مباراة أمس، واضطر لإكمال بعض الدقائق وهو مصاب، قبل أن يقوم المدرب بتبديله في آخر دقائق الجولة الثانية.