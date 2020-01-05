بعد تهديد ترامب بضرب 52 هدفا في إيران.. سيناتور روسي: احتمال أن ينال ترامب “حربه الكبيرة”

اعتبر السيناتور الروسي “أليكسي بوشكوف”، أن تهديد الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” بقصف 52 هدفا إيرانيا، بينها مواقع ثقافية يؤكد “التنبؤات المتعلقة باحتمال شن حرب صاروخية أمريكية على إيران”.

وقال عضو مجلس الاتحاد الروسي “بوشكوف”، في تغريدة عبر “تويتر”، اليوم الأحد: “لكن في حال ردت إيران بضربة انتقامية مستهدفة القواعد الأمريكية في المنطقة، ستضطر الولايات المتحدة إلى توسيع عملياتها العسكرية، وسينال “ترامب” حربه الكبيرة”.

وهدد الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، مساء أمس السبت، بتوجيه ضربة إلى إيران “أقوى من أي ضربة واجهتها من قبل”، إذا ردت طهران على اغتيال الجنرال قاسم سليماني.

وكتب “ترامب” في تغريدة “إذا قاموا بهجوم آخر، وأنصحهم بشدة بألا يفعلوا ذلك، فسنضربهم بشكل أقوى مما ضربوا يوما من قبل”.

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وأضاف في تغريدة على “توتير” أن واشنطن ستستخدم معداتها العسكرية “الجديدة الجميلة (…) بلا تردد”، إذا رد الإيرانيون.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن الرقم 52 يمثل عدد الأمريكيين، الذين احتُجزوا رهائن في السفارة الأمريكية في طهران على مدى أكثر من سنة، أواخر العام 1979.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قد أعلنت، صباح أول أمس الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن “العمليات العسكرية السرية” في أنحاء الشرق الأوسط، خصوصا في العراق، وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ”داعم للإرهاب”