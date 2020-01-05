مصرع شابة وإصابة آخرين في حادث طرق قرب يافة الناصرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقيَت شابة مصرعها، وأُصيب 4 أشخاص، بجراح متفاوتة إثر حادث طرق مروع وقع قرب مدخل بلدة يافة الناصرة، مساء اليوم، الأحد.

ووصلت طواقم طبية إلى مكان الحادث، وقدمت الإسعافات الأولية للمُصابين، ونقلتهم للمشفى لاستكمال تلقّي العلاج، مؤكدة أنها قدّمت العلاج الأولي لأربعة مصابين، بينهم شابة وصفت إصابتها بالحرجة، فيما وُصِفت إصابة شاب بالخطيرة.

كما أكدت الطواقم أن حالة المصابيْن الآخريْن تتراوح بين متوسطة وطفيفة.

من مكان الحادث

وجاء في التفاصيل أن الحادث وقع على شارع "75"، وأن الحديث يدور حول حادث طرق بين 3 مركبات. وعُلِم أن الطواقم الطبيّة أعلنت وفاة الشابة في المكان.

وعملت طواقم إطفاء وإنقاذ على تخليص عالقين من السيارات بواسطة معدات خاصة.

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ولقي 349 شخصا في البلاد مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2019، مقارنة بـ316 ضحية في العام 2018، أي ارتفع عدد الضحايا بـ33 ضحية.

من مكان الحادث

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2019 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 111 ضحية مقابل 93 ضحية في العام 2018، ما يشير إلى ارتفاع جدي ومقلق في عدد ضحايا حوادث الطرق على المستوى القُطري وفي المجتمع العربي بشكل خاص، حسبما يستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد.

وتبين من المعطيات أن ارتفاعا بنسبة 10% طرأ على حوادث الطرق الطرق القاتلة (314 حادثا في العام 2019 مقابل 286 حادثا في العام 2018).

كما برز ارتفاع جدي بنسبة 19% في عدد ضحايا حوادث الطرق بالمجتمع العربي (111 ضحية في العام 2019 مقابل 93 ضحية في العام 2018)، مقارنة بارتفاع نسبته 3% فقط في عدد الضحايا اليهود وآخرين في حوادث الطرق (214 ضحية في العام 2019 مقابل 208 في العام 2018).