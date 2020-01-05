شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يقصفون مواقع المشتركة في التحيتا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الأحد 5 يناير 2020 استهدفت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن، مواقع القوات المشتركة في مديرية التحيتا الواقعة جنوب محافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن.

وقالت مصادر عسكرية ميدانية، إن المليشيات استهدفت من مناطق تمركزها، مواقع القوات المشتركة في التحيتا بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والأسلحة القناصة. وأضافت المصادر أن المليشيات استخدمت خلال عمليات القصف على المواقع قذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 والمدفعية عيار 82 بشكل عنيف ومتكرر. Advertisements وطبقاً للمصادر، فقد أطلقت المليشيات النار على مواقع القوات المشتركة بالأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 وعيار 12.7 وبالأسلحة القناصة. الجدير بالذكر أن مليشيات الحوثي لم تتوقف عن انتهاكاتها وخروقاتها للهدنة الأممية بقصف واستهداف مواقع القوات المشتركة في مناطق متفرقة جنوب الحديدة. وتشن هجمات عدة ومحاولات تسلل صوب المواقع، سرعان ماتتصدى لها القوات المشتركة وتكبدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وإجبار من تبقى من عناصر المليشيا على الفرار.

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