بومبيو: سنراعى القانون الدولي عند استهداف إيران مجددا

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن أي عمل عسكري أمريكي مقبل ضد إيران سيكون ضمن إطار القانون الدولي، وذلك بعد تهديد الرئيس دونالد ترامب بضرب مواقع ثقافية (دينية) إيرانية.

وأكد بومبيو، في حديث لقناة "إيه بي سي" الأمريكية "سنتصرف ضمن إطار القانون"، رداً على سؤال حول ذكر البنتاجون نفسه مسألة حماية المواقع الثقافية.

ودافع بومبيو عن الضربة الجوية الأمريكية التي أسفرت عن مقتل قاسم سليماني قائلا: "إن معلومات المخابرات أوضحت أن التقاعس عن التحرك ضد سليماني كان سيمثل تهديدا أكبر".

وأضاف "تقديرات المخابرات أوضحت أن التقاعس بما يسمح لسليماني بمواصلة تدبيره وتخطيطه لحملته الإرهابية يمثل خطرا أكبر من التحرك الذي أقدمنا عليه الأسبوع الماضي".

ورفض بومبيو إعطاء تفاصيل حول الأهداف المحتملة، لكنه أكد أن ترامب "لن يتوانى أبداً عن حماية أمريكا".

وأوضح "رأيت ما نخطط إليه، في إطار الأهداف المحددة، وأنا واثق بأن وزارة الدفاع تواصل العمل على خيارات أخرى".

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وأشار إلى أن "على الشعب الأمريكي أن يدرك أن أي هدف نضربه سيكون هدفا قانونيا، ولمهمة واحدة، هي حماية أمريكا والدفاع عنها".

كما أعلن بومبيو، في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز"، أنّه يرى "احتمالات حقيقية" لإقدام إيران على استهداف جنود أمريكيين ردّاً على مقتل قاسم سليماني في بغداد.

وقال "نعتبر أنّ هناك احتمالات حقيقية بأن ترتكب إيران خطأ وتتّخذ قرار استهداف بعض قواتنا، قوات عسكرية في العراق أو جنود في شمال شرق سوريا".

ويتصاعد القلق الدولي من الوضع الأمني في العراق والمنطقة بعد مقتل قاسم سليماني في بغداد في غارة أمريكية بطائرة دون طيار، ما دفع عدة دول غربية لتحذير رعاياها من السفر إلى العراق، كما سحبت شركات نفط موظفيها الأمريكيين من البلاد خشية ردود فعل انتقامية.

وكان ترامب حذر إيران مجددا، للمرة الثانية خلال بضعة ساعات، من الإقدام على الهجوم على أي مكان أو شخص أمريكي.

وغرد ترامب عبر صفحته على موقع "تويتر" في ساعة مبكرة من الأحد، قائلا "هاجمونا، وجاءهم ردنا، وإذا هاجموا مرة أخرى، وهو ما أنصحهم بشدة بعدم القيام به، فسنضربهم بقوة أكبر مما تعرضوا له من قبل!".

وقال ترامب: "وضعنا قائمة تشمل 52 هدفاً إيرانياً بعضها ذو مكانة عالية وتمثل أهمية كبرى لإيران، سيتم ضربها بقوة وسرعة إذا ضربت إيران أي أمريكيين أو ممتلكات أمريكية".

واقتحمت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.