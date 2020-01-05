الشرطة الفرنسية تصيب رجلا أشهر سكينا في الشارع

أصيب رجل برصاص الشرطة الفرنسية، الأحد، بعدما أشهر سكيناً في أحد شوارع مدينة ميتز شمال شرقي البلاد، هاتفا "الله أكبر"، وفق ما أكد مدعي المدينة.

وقال المدعي العام كيريستيان ميكوري إن الرجل من مواليد عام 1989 و"معروف بتطرفه واضطراب شخصيته".

وأضاف أن الرجل "أصيب بجروح، لكن حالته ليست حرجة"، مضيفاً أن عناصر الشرطة الذين وصلوا إلى المكان كانوا "تحت التهديد"، واضطروا إلى استخدام السلاح من أجل تحييد الرجل، ما أدى إلى إصابته بساقيه.



وأوضح أن الرجل هتف "الله أكبر" بوجه عناصر الشرطة الذين كانوا يعتقلونه، مشيراً إلى أن النيابة العامة في ميتز " تواصلت مع النيابة العامة لمكافحة الإرهاب (في باريس) لتقييم القضية".

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وتابع "وضع رهن الحبس الاحتياطي في مستشفى"، موضحا أنه لم يصب أي شخص آخر في الحادثة.

وأشار المدعي العام إلى أنه فتح تحقيق بـ"محاولة قتل عاملين في مجال إنفاذ القانون".

ويأتي ذلك بعد هجوم بسكين وقع الجمعة الماضي، في منطقة باريسية، نفذه شاب اعتنق الإسلام ويعاني اضطرابات نفسية، وأسفر عن مقتل رجل وإصابة امرأتين.



وحينها، قال محققون فرنسيون: "إن نيابة مكافحة الإرهاب ستتولى التحقيق بشأن حادث طعن نفذه مهاجم بسكين في متنزه قرب باريس، الجمعة الماضي".

وقالت رئيسة الادعاء لور بيكو خلال مؤتمر صحفي السبت: "لا يمكن استبعاد العمل الإرهابي لمجرد أن شخصا لديه مشكلات نفسية، لكن تحقيقنا لا يزال مستمرا".

وأضافت، أن منفذ الاعتداء "ناثان- 22 عاما" "كبَّر" عند تنفيذ هجومه، مضيفة أنه "لم يكف عن التكبير خلال هجومه".