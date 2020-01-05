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لبنانيون يتظاهرون أمام منزل دياب للتراجع عن تشكيل الحكومة

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

العين الإخبارية - بيروت

الأحد 2020/1/5 07:24 م بتوقيت أبوظبي

رئيس الحكومة المكلف حسان دياب

تظاهر لبنانيون، الأحد، أمام منزل رئيس الحكومة المكلف حسان دياب، في تلة الخياط ببيروت، مطالبين إياه بالاعتذار وفتح الطريق أمام تشكيل حكومة من الاختصاصيين. 

وأفادت مراسلة "العين الإخبارية" بأن المتظاهرين أطلقوا هتافات تطالب دياب بالاعتذار من أجل إفساح المجال لتشكيل حكومة من الاختصاصيين بعيدا عن الأحزاب والطبقة السياسية.

ومن المقرر أن يتجه المحتجون بعد المظاهرة، بحسب الدعوة التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، في مسيرة إلى ساحة النجمة بوسط بيروت، حيث مقر البرلمان، مرورا بساحة الشهداء التي كانت محطة دائمة للمتظاهرين منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ويتمسك المحتجون في لبنان بتشكيل حكومة تكنوقراط بعد أن أعربوا عن فقدانهم الثقة في الطبقة السياسية بالبلاد.

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وتم تكليف حسان دياب بتشكيل حكومة جديدة في 19 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي بعد استشارات نيابية ملزمة أجراها رئيس الجمهورية مع النواب.

 وحاز الرئيس المكلف 69 صوتاً من أصوات النواب، وامتنع خلالها 42 نائباً عن تسمية أحد لتشكيل الحكومة، من بينهم كتلة المستقبل برئاسة رفيق الحريري.

واستقال الحريري وحكومته في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تجاوباً مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير، والتزاماً بـ"ضرورة تأمين شبكة أمان تحمي البلد في هذه اللحظة التاريخية"، حسب بيان الاستقالة.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي احتجاجات للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ من التكنوقراط وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، ويؤكد المحتجون استمرار تحركهم حتى تحقيق المطالب.

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