إعفاء مدير الإذاعة والتلفزيون السوداني من منصبه

أعفت الحكومة الانتقالية بالسودان مدير الإذاعة والتلفزيون إبراهيم البزعي من منصبه، وذلك بناء على طلب من المجلس السيادي، لسماحه ببث فيديوهات مسيئة للقوات المسلحة.



وقال مصدر لـ"العين الإخبارية": طالب الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن والدفاع السوداني برئاسة رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبدالفتاح البرهان؛ بإقالة مدير الإذاعة والتلفزيون إلى جانب وضع استراتيجية إعلامية.

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وأكد المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه أن "طلب المكون العسكري بالمجلس السيادي الانتقالي بشكل مباشر، بإقالة مدير الإذاعة والتلفزيون لسماحه ببث مقاطع فيديو مسيئة لقوات الشعب المسلحة".

وأشار إلى صدور قرار بإعفاء مدير الاذاعة والتلفزيون إبراهيم البزعي من مهامه، وتكليف وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام الرشيد سعيد بالمهام مؤقتا.

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وأوضح أن "الأوضاع التي تعيشها البلاد بالغة التعقيد لذلك طالب المجلس كذلك بوضع استراتيجية إعلامية".

وكان مجلس الأمن والدفاع السوداني عقد جلسة طارئة الخميس برئاسة البرهان؛ ناقش بالتفصيل الأوضاع الأمنية بالبلاد.

وقضى المرسوم الجمهوري بتشكيل مجلس الأمن والدفاع برئاسة رئيس المجلس السيادي، وشمل كل أعضاء المجلس، إضافة إلى رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي.

ويختص المجلس بإعداد سياسات الدفاع والأمن، واتخاذ وإصدار القرارات الملزمة لكل أجهزة الدولة فيما يتعلق بأمن ووحدة السودان.

ومؤخرا قررت الحكومة السودانية إغلاق شركة الأندلس وإيقاف بثها في إطار الحملة التي تقودها لاقتلاع جذور النظام الإخواني السابق الذي يسعى لزرع الفتنة ومحاولة وأد أي إصلاحات.

وتملك شركة الأندلس 10 قنوات تبث من غير ترخيص، وتشمل أفريقيا ١، وأفريقيا ٢، وأفريقيا ٣، وأفريقيا ٤، وقناة ترتيل، وقناة التصالح، وأخرى تدعى قناة درر، فضلاً عن فضائية الجامعة المفتوحة، وبلال، وفضائية التفوق، بالإضافة إلى إذاعة طيبة المرئية.

تلك القنوات لا تخضع لسلطة الهيئة القومية للبث الإذاعي والتلفزيوني، رغم حظر هذا الأمر بموجب القانون السوداني، إلا أن التدخل المباشر وقتها للرئيس المعزول عمر البشير سهل مهمة الشركة "البشير" صاحبة السجل الحافل بالتحريض وزرع الفتن وتبني الأفكار الداعشية تحت ستار الدين.

ويرأس مجلس إدارة شركة الأندلس عبدالحي يوسف الذي يعد واحدا من أبرز القيادات الإخوانية في السودان، وآخر أوراق النظام المعزول لإرباك المشهد وزعزعة الاستقرار، ويظهر ذلك جليا في الفوضى التي يثيرها الداعية الإرهابي وأتباعه، وآخرها مبايعته في ساحة مسجد "خاتم المرسلين" بالخرطوم أميرا للمسلمين في تطابق واضح مع نهج تنظيم داعش الإرهابي.