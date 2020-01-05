البرلمان العراقي يوافق على إنهاء وجود القوات الأجنبية

وافق البرلمان العراقي، الأحد، في جلسة استثنائية، على قرار يطالب الحكومة بإنهاء الوجود الأجنبي على أراضيها بما فيها القوات الأمريكية.

ويقول القرار إن الحكومة ملزمة بإلغاء طلب المساعدة الأمنية من التحالف الدولي ضد تنظيم داعش بسبب إنهاء العمليات العسكرية في العراق وتحقيق النصر.

ويضيف أن على الحكومة العراقية العمل على إنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأراضي ومنعها من استخدام أراضيه ومجاله الجوي ومياهه لأي سبب.

وقرارات البرلمان تختلف عن القوانين، إذ إنها غير ملزمة للحكومة، لكن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي دعا في وقت سابق إلى إنهاء وجود القوات الأجنبية.

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وكان عبدالمهدي أرسل رسالة إلى البرلمان يوصي فيها بإنهاء وجود القوات الأجنبية وحسم ملف تشكيل الحكومة المقبلة وإنهاء حالة تصريف الأمور اليومية.

موافقة البرلمان العراقي تزامنت مع إعلان التحالف الدولي ضد تنظيم داعش أنه سيعلق مهام التدريب والدعم للقوات العراقية والقتال ضد التنظيم الإرهابي؛ بسبب تكرار الهجمات الصاروخية على قواعد تضم قوات تابعة له.

وأضاف التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في بيان "أولويتنا القصوى هي حماية كل جنود التحالف الملتزمين بمهمة هزيمة داعش. الهجمات الصاروخية المتكررة على مدى الشهرين الماضيين من عناصر كتائب حزب الله العراقي تسببت في مقتل أفراد من قوات الأمن العراقية ومدني أمريكي".

وتابع البيان قائلا: "نتيجة لذلك نحن ملتزمون بالكامل بحماية القواعد العراقية التي تستضيف قوات من التحالف، لقد حد هذا من قدرتنا على القيام بمهام التدريب مع الشركاء، ودعم عملياتهم ضد داعش، ولذلك أوقفنا تلك الأنشطة والأمر قيد المراجعة المستمرة".

وتشهد المنطقة حالة من التوتر عقب قتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في غارة شنتها طائرة أمريكية بدون طيار، ليلة الخميس الجمعة، قرب مطار بغداد الدولي، إلى جانب أبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي العراقي وقيادات أخرى.

وسبق ذلك، اقتحام عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيات التابعة لإيران.