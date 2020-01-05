أعلنت الشرطة الإيطالية، أن 6 سياح ألمان لقوا حتفهم في بلدة شمال البلاد يوم الأحد، بعد أن دهستهم سيارة يشتبه في أن قائدها مخمور.
وقال متحدث باسم الشرطة، إن "11 شخصا آخرين أصيبوا بعضهم بجروح خطيرة في الحادث الذي وقع في الساعات الأولى من الصباح في بلدة لوتاجو في منطقة ساوث تيرول".
وأضاف، أن "سائق السيارة البالغ من العمر 27 عاما تبين بالاختبار أنه مخمور واعتقل للاشتباه في تسببه في القتل".
وأشار المتحدث إلى أن السياح، وجميعهم شبان، كانوا يقفون على جانب الطريق في بلدة لوتاجو قبل أن تدهسهم سيارة المخمور.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 6 سياح ألمان في إيطاليا بحادث دهس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.