المستشار النمساوي يدعو إلى نهج أكثر صرامة في مواجهة أردوغان بشأن سياسة اللجوء

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المستشار النمساوي زباستيان كورتس

دعا المستشار النمساوي زباستيان كورتس إلى إتباع نهج أكثر صرامة في مواجهة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فيما يتعلق بسياسة اللجوء.

وقال كورتس لصحيفة "بيلد" الألمانية في عددها المقرر أن يصدر غدا الاثنين: "صفقة تركيا (مع الاتحاد الأوروبي) لا تعمل بما يكفي، واليونان تستحق دعمنا الكامل".

وأكد المستشار النمساوي أنه يجب ألا تسمح أوروبا لأردوغان بابتزازها، وقال: "في بلده (تركيا) يتم اضطهاد أي مختلفين في الرأي على المستوى السياسي، ويتم حبس صحفيين بصورة متكررة- وتركيا تحاول استخدام اللاجئين والمهاجرين كسلاح".

وردا على سؤال عما إذا كان هناك حاجة لفرض عقوبات على تركيا، أجاب كورتس: "هناك دائما الكثير من السبل، واحد منها أن يعمل من خلال التعاون، والآخر من خلال الضغط. الاتحاد الأوروبي لديه الكثير من الإمكانات، للضغط على أردوغان. ويتعين علينا التفكير فيها أيضا".

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وبحسب بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، جاء العام الماضي أكثر من 73 ألف مهاجر من تركيا إلى اليونان بشكل غير شرعي، ويزيد هذا العدد مقارنة بعام 2018 ،بإجمالي حوالي 23 ألف شخص.

وكان أردوغان حذر مؤخرا من احتمال زيادة عدد اللاجئين الذين يتوجهون إلى أوروبا على نحو يضاهي ما كان عليه الحال في عام 2015 بسبب تجدد المعارك في سورية، لافتا إلى أن اليونان ستتأثر بشدة جراء ذلك.

كما هدد أردوغان بشكل متكرر بفتح الطريق إلى أوروبا للاجئين الموجودين في بلده. وبذلك يُقوِّض الرئيس التركي اتفاقية اللاجئين بين بروكسل وأنقرة التي تم إبرامها في 2016، والتي تنص على السماح بإعادة كل مهاجر وصل إلى الجزر اليونانية بشكل غير مشروع، إلى تركيا مجددا، كما أنه من شأن السلطات التركية منع المهاجرين من العبور إلى اليونان بالقوارب.