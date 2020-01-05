رجل يشهر سكينا في "باريس" والشرطة الفرنسية تقتلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

أفادت فضائية الحدث فى خبر عاجل لها أن الشرطة الفرنسية أطلقت النار على رجل أشهر سكينا.

وكان لقى شخصان حتفهما، فيما أصيب اثنان آخران بجروح جراء حادث طعن وقع بضاحية فيلجويف جنوب العاصمة الفرنسية باريس منذ يومين .

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وذكرت شبكة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الجمعة - أن منفذ الحادث من بين القتلى، حيث تمكنت الشرطة الفرنسية من إطلاق النار عليه ولفظ أنفاسه الأخيرة بموقع الحادث بعد وقت قصير من استهدافه.

كما أشارت الشبكة الإخبارية، إلى أنه من بين الضحايا المصابين شخص يرقد فى حالة حرجة، لافتة إلى أن الشرطة لم تعلق بعد على الدافع المحتمل وراء وقوع الاعتداء.