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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مملكة البحرين تدين قرار تركيا إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
أدانت مملكة البحرين قرار تركيا إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، معتبرة أنه تدخلا في شأن الداخلي لطرابلس وانتهاكا لقرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن.
وقالت الوزارة في بيان لها، الأحد: تدين وزارة خارجية مملكة البحرين قرار الجمهورية التركية إرسال قوات عسكرية إلى دولة ليبيا، مؤكدة أن هذا القرار يعد تدخلًا مرفوضًا في الشأن الداخلي لليبيا وانتهاكًا لقرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
كما أوضحت أن القرار التركي يخالف للموقف العربي الذي تبناه مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 31 ديسمبر/ كانون أول 2019م، ويعرقل الجهود الهادفة لإعادة السلام والاستقرار في جميع أنحاء ليبيا.
وطالبت الخارجية البحرينية المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته في مواجهة هذا التطور الذي يحمل تهديدًا للأمن القومي العربي والمنطقة بأسرها.
وشددت على ضرورة دعم كافة المساعي الرامية للقضاء على الإرهاب وردع كافة التنظيمات الإرهابية في دولة ليبيا ودعم الجهود الدولية الساعية لتسوية شاملة واستعادة الدولة الوطنية ومؤسساتها القادرة على القيام بدورها في تحقيق التنمية والرخاء للشعب الليبي الشقيق.
والخميس الماضي، صادق البرلمان التركي، على مشروع قرار يسمح بإرسال دعم عسكري إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الليبية ومليشياتها المسلحة في طرابلس.
وصوت 325 نائبا مقابل 184 لصالح مشروع القرار الذي جاء بعد أن طلبت حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج المساعدة لوقف عملية الجيش الوطني الليبي لتحرير العاصمة طرابلس من قبضة المليشيات الإرهابية.
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