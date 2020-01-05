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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتدى الصدر يطالب البرلمان العراقى بغلق السفارة الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020
بعث زعيم التيار الصدرى، مقتدى الصدر، اليوم الأحد، رسالة عاجلة إلى البرلمان العراقى يطالب بغلق المقرات العسكرية الأمريكية والسفارة الأمريكية والغاء الاتفاقية الأمنية.
وشدد الصدر، عبر حسابه فى "تويتر": على تجريم التواصل مع الحكومة الأمريكية والمعاقبة عليه.
وأكد الصدر على ضرورة إسناد الجيش العراقى والقوات الأمنية بالمقاومة الوطنية المنضبطة لحماية سيادة العراق وحدوده وسمائه.
وطالب الصدر بمقاطعة المنتوجات الأمريكية، داعيا الفصائل العراقية والمقاومة بالخصوص والفصائل خارج العراق إلى اجتماع فورى لإعلان عن تشكيل "أفواج المقاومة الدولية".
وأنهى زعيم التيار الصدرى بالقول " وإذا لم يقم البرلمان بذلك فلنا تصرف أكبر".
وأوصى رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى البرلمان العراقى باتخاذ "إجراءات عاجلة لإنهاء وجود القوات الأجنبية على الأراضى العراقية".
وانعقدت اليوم، جلسة استثنائية لمجلس النواب العراقي، بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال، لمناقشة القصف الأمريكى فى مطار بغداد.
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