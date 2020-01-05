وثائق أمريكية تكشف خيانة زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق لإيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

رغم اعتبار زعيم حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلى أحد المقربين لطهران،

التى طالما أمدت ميليشياته بالسلاح والتدريب، فإن التحقيقات الأمريكية خلال فترة اعتقال الخزعلى قبل سنوات تكشف حقائق صادمة ومغايرة عن صديق إيران المقرب، وبحسب تقرير لوسائل إعلام أمريكية ، فإن "الخزعلى" الذى اعتقل فى 2007 على يد القوات الأمريكية، كشف عن تفاصيل ومعلومات هامة عن عملية تدريب الميليشيات العراقية على يد الحرس الثورى الإيرانى، وكيفية وصول الدعم لهذه الميليشيات، فضلا عن أسماء ضباط إيرانيين ومعسكر تدريب فى إيران، إضافة إلى معلومات عن علاقته بقائد فيلق القدس فى الحرس الثورى قاسم سليمانى، والقيادى بالحشد الشعبى أبو المهدى المهندس.

وفى 20 مارس 2007، تم اعتقال الخزعلى على أيدى القوات متعددة الجنسيات فى العراق، لكن تم الإفراج عنه فى يناير 2010، ضمن صفقة لتبادل الأسرى.