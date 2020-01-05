البرلمان العراقي يوافق على قرار يدعو لإنهاء وجود القوات الأجنبية في العراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

وافق البرلمان العراقي، اليوم الأحد، على قرار يطالب الحكومة بإنهاء وجود القوات الأجنبية في العراق، ويضمن عدم استخدامها لأراضيه ومجاله الجوي ومياهه لأي سبب.

ويقول القرار إن الحكومة ملزمة بإلغاء طلب المساعدة الأمنية من التحالف الدولي الذي يقاتل تنظيم داعش؛ بسبب إنهاء العمليات العسكرية في العراق وتحقيق النصر.

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ويضيف أن على الحكومة العراقية العمل على إنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية، ومنعها من استخدام أراضيه ومجاله الجوي ومياهه لأي سبب.

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وقرارات البرلمان تختلف عن القوانين، إذ إنها غير ملزمة للحكومة، لكن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي دعا، في وقت سابق، إلى إنهاء وجود القوات الأجنبية.