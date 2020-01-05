ترامب كان يأكل الـ“آيس كريم“ لحظة مقتل قاسم سليماني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

كشفت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يستمتع بتناول وجبة من اللحم والآيس كريم في اللحظة التي تم فيها اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية ببغداد.

وكان ترامب في منتجع ”مار لاجو“ الذي يملكه عندما علم أن الجنرال قاسم سليماني، قتل بطائرة أمريكية بدون طيار في بغداد.

وأكمل ترامب أكله لبعض الوقت حتى انتهى من أكل الحلوى بعد الطعام، ليقوم بعد ذلك باستخدام هاتفه لنشر صورة للعلم الأمريكي على حسابه في تويتر.

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وترامب (72 عاما) معروف بأنه لا يحتسي الكحول ولا يدخن السجائر، لكنه يشرب الكثير من الكوكا كولا لايت ويتناول وجبات سريعة بكثرة.

ورغم وزنه الزائد قليلا إلا أن صحة ترامب ”ممتازة“ بحسب أطبائه.

ويحب ترامب تناول شرائح اللحم مع الصلصة والبطاطا (البطاطس) المقلية التي يعدها الطهاة في البيت الأبيض وفي فندق ترامب الدولي في واشنطن. ويعرف عن ترامب منذ وقت طويل حبه للوجبات السريعة.

واعترف ترامب بأنه لا يلتزم كثيرا بخطة نظامه الغذائي ولم ترد تقارير تفيد بأنه دخل صالة الألعاب الرياضية في البيت الأبيض يوما ما.